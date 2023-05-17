«Мышиная возня»: политолог Ордуханян объяснил, почему Джо Байден отменил заграничные поездки из-за госдолга

Отмена Джо Байденом заграничные поездки из-за критической ситуации с госдлогом США – это показуха перед выборами президента США 2024 года. Об этом ФАН рассказал политолог Рафаэль Ордуханян.
По словам эксперта, сегодня на фоне угрозы дефолта демократы начали конфронтацию с республиканцами.
«Сейчас в США демократы жесточайшим образом схлестнулись со спикером конгресса от республиканцев Кевином Маккарти. Те не могут уступить, эти не могут уступить. Но страдать будут американцы. Если закроется правительство, то закроются национальные парки, прекратятся национальные выплаты. Демократы будут говорить, что виноваты республиканцы, а те – наоборот. Это бодание будет продолжаться ровно столько, сколько будет угодно хозяевам обеих партий», — сказал политолог.
Рафаэль Ордуханян уверен, что Вашингтону удастся поднять потолок долга, в противном случае штаты ожидает банкротство и снижение рейтингов.
«Это все мышиная возня в преддверии предвыборной президентской гонки. Поэтому они будут что-то показушно принимать или отменять. Но это не имеет никакого значения», — считает эксперт.
Политолог добавил, что сегодня долги США – это дело рук демократов, и в частности, администрации Джо Байдена.
«Приведу пример: недавно в СШУ обанкротился First Republic Bank. Его перекупила корпорация Morgan Stanley – главный спонсор либералов в Америке. Теперь вопрос: долги банка были порядка 220 миллиардов долларов, 100 миллиардов Morgan Stanley заплатила за активы этого банка, а кто компенсировал 128 миллиардов? Компенсировал бюджет США. Такие вещи, как сотни миллиардов долларов Украине, "вертолетные деньги": шесть триллионов, которые раздали непонятно кому. Вот это и есть сумма долга сейчас», — высказался Ордуханян.
Эксперт отмечает, что сегодня из-за борьбы демократов с республиканцами граждане США рискуют остаться без социальных выплат матерям одиночкам, пособий для инвалидов и ветеранским организации, а также прочие федеральные учреждения.
«Все это рискует закончиться из-за того, что бюджет не принят. А не принят он из-за того, что сегодня демократы шантажируют республиканцев: дайте нам еще денег, чтобы расплатиться по долгам. Они берут взаймы, чтобы заплатить проценты по долгам», — заключил Рафаэль Ордуханян.
Напомним, ранее экономический обозреватель Вячеслав Абрамов оценил экономическую ситуацию в США.