РЖД опровергли информацию о ненормативном состоянии 60% путей

Данные о том, что 60% российских железнодорожный путей находятся в ненормативном состоянии, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
До этого глава комитета по транспорту ГД Евгений Москвичев заявил, что более половины железнодорожных путей общего пользования в России находятся в ненормативном состоянии. Однако пресс-служба РЖД привела другую информациию.
Согласно озвученным данным, по состоянию на 1 января 2023 года протяженность пути с просроченным капитальным ремонтом составляет 22,5 тысячи километров – 17,9% от общей протяженности главных путей. При этом данный показатель не влияет на обеспечение безопасности и комфортности пассажирских перевозок. Представители РЖД также отметили, что в 2023 году запланировано отремонтировать не менее 4,8 тысячи километров.
Ранее на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка было зафиксировано возгорание релейного шкафа. Это стало причиной задержек пригородных поездов на Финляндском направлении.