РЖД опровергли информацию о ненормативном состоянии 60% путей

Согласно озвученным данным, по состоянию на 1 января 2023 года протяженность пути с просроченным капитальным ремонтом составляет 22,5 тысячи километров – 17,9% от общей протяженности главных путей. При этом данный показатель не влияет на обеспечение безопасности и комфортности пассажирских перевозок. Представители РЖД также отметили, что в 2023 году запланировано отремонтировать не менее 4,8 тысячи километров.