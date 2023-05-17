Крыша жилого дома горит на площади 800 квадратных метров в Оренбурге

Возгорание площадью 800 квадратных метров вспыхнуло на крыше жилого доме в Оренбурге. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России.
Инцидент произошел 17 мая, в среду. В данный момент на месте события работают сотрудники спасательных служб города.
«Горит кровля жилого здания на площади 800 квадратных метров», — указали в ведомстве.
Прежде стало известно, что несколько дорогих автомобилей сгорело в Московском районе Северной столицы ночью с 16 на 17 мая.