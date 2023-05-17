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Крыша жилого дома горит на площади 800 квадратных метров в Оренбурге

Происшествия
Крыша жилого дома горит на площади 800 квадратных метров в Оренбурге

Возгорание площадью 800 квадратных метров вспыхнуло на крыше жилого доме в Оренбурге. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Инцидент произошел 17 мая, в среду. В данный момент на месте события работают сотрудники спасательных служб города.

«Горит кровля жилого здания на площади 800 квадратных метров», — указали в ведомстве.

Прежде стало известно, что несколько дорогих автомобилей сгорело в Московском районе Северной столицы ночью с 16 на 17 мая.
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