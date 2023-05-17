Таможенники задержали гражданку Вьетнама с радиоактивной колодой карт в аэропорту Домодедово

По данным Telegram-канала Mash, гражданка Вьетнама прилетела в Домодедово из ОАЭ. На проверке в «зеленом коридоре» ее задержали таможенники. Система радиационного контроля «Янтарь» зафиксировала ненормальный уровень излучения в вещах девушки. После проверки, в кармане плаща иностранки обнаружили две крапленые колоды карт.