ФАН публикует видео последствий обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Ясиноватой в ДНР. ФАН публикует видео последствий удара.
Очевидцы сняли, как на одной из улиц после атаки появился дым. Пока не сообщают, куда именно попал снаряд. По предварительной информации, при ударе пострадали три человека. Информации о состоянии их здоровья не уточняется.
В представительстве ДНР в СЦКК удар по Ясиноватой зафиксировали в 10:45. По городу выпустили семь снарядов калибром 155 мм. В 11:10 ВСУ еще применили десять ракет из РСЗО.
Атака 17 мая также пришлась на Донецк. Она привела к гибели одного человека и ранению четырех граждан.