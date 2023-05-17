Правительство России выделит Крыму 2,7 млрд рублей на развитие туристической отрасли

На развитие туристической отрасли Крыму направят 2,7 млрд рублей из федерального бюджета. Такое решение принято в министерстве экономического развития России.
Выделенные средства будут предназначены для финансирования сферы занятости. Как отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов, меры, предпринимаемые правительством РФ, будут способствовать развитию туристической отрасли и позволят преодолеть возникающие в настоящее время трудности, передает деловое медиа «Эксперт Юг».
Деньги, которые будут выделены из резервного фонда, распределят на три с половиной тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все они получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на каждого сотрудника. Данные меры разработаны федеральным центром в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».