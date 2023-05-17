Правительство России выделит Крыму 2,7 млрд рублей на развитие туристической отрасли

Деньги, которые будут выделены из резервного фонда, распределят на три с половиной тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все они получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на каждого сотрудника. Данные меры разработаны федеральным центром в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».