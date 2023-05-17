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Правительство России выделит Крыму 2,7 млрд рублей на развитие туристической отрасли

Экономика
Правительство России выделит Крыму 2,7 млрд рублей на развитие туристической отрасли

На развитие туристической отрасли Крыму направят 2,7 млрд рублей из федерального бюджета. Такое решение принято в министерстве экономического развития России.

Выделенные средства будут предназначены для финансирования сферы занятости. Как отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов, меры, предпринимаемые правительством РФ, будут способствовать развитию туристической отрасли и позволят преодолеть возникающие в настоящее время трудности, передает деловое медиа «Эксперт Юг».

Деньги, которые будут выделены из резервного фонда, распределят на три с половиной тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей Крыма. Все они получат единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на каждого сотрудника. Данные меры разработаны федеральным центром в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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