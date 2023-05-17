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Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Токаева с 70-летним юбилеем

Политика
Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Токаева с 70-летним юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с 70-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы двух государств провели переговоры по телефону. В Кремле отметили, что Россия и Казахстан подтвердили намерение на дальнейшее укрепление отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества. Также Путин поздравил Токаева с юбилеем.

Ранее российский лидер дал совет губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Владимир Путин поддержал его намерение участвовать в осенних выборах главы региона.
владимир путин Касым-Жомарт Токаев россия казахстан
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