Военный эксперт Кашин: Российские ВКС смогли уничтожить радиолокационную станцию системы «Пэтриот»

Как сообщил российским СМИ источник в Минобороны РФ, носитель российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» МиГ-31К уничтожил американский ЗРК «Пэтриот» в Киеве из воздушной засады. По мнению военного аналитика Василия Кашина, с высокой вероятностью нашим военным удалось уничтожить РЛС, входившую в ее состав.
Напомним, на одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» — новейший комплекс с гиперзвуковыми ракетами, запускаемыми с перехватчиков МиГ-31К — преодолевает огонь батареи ЗРК «Пэтриот» и поражает ее. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой НАТО системе противовоздушной обороны Украины. Этот ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО, с мощными РЛС и элементами управления.
Известно, что Украина получила от Запада как минимум две системы «Пэтриот» — одну из США и одну из Германии, однако точное число переданных Киеву комплексов неизвестно. По словам источников в Минобороны РФ, скоростные характеристики «Кинжалов» позволяют достичь целей на Украине за считанные минуты. И системы вроде «Пэтриот» просто не успевают сменить позицию после стрельбы, или зарядить новые ракеты в пусковые установки.
«За счет скорости «Кинжала» американская ЗРК была внезапно поражена из воздушной засады», а боевые расчеты противника не могли предпринять ничего для защиты своих систем», — пояснили в МО.
По мнению экспертов, российская военная разведка доказала в данном случае свою эффективность. Причем цена этой победы высока для Запада не только с военной и символической точек зрения, у нее есть и вполне материальное измерение. «Пэтриот» выпустил, судя по видео, около тридцати ракет РАС-3, каждая из них стоит более 5 миллионов долларов. Сама батарея ЗРК «Пэтриот» стоит около 500 миллионов долларов. Таким образом, российские ракеты уничтожили военное имущество ВСУ примерно на 700 миллионов долларов.
Как сообщил ФАН военный эксперт, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, российские силы нанесли тяжелый ущерб «Пэтриоту», но одним ударом полностью ее уничтожить нельзя.
«На мой взгляд, российские ВКС в случае с «Пэтриот» показали пример эффективной тактики уничтожения новейшей американской ЗРК. Они сумели организовать массированный налет как ложных, так и реальных целей на Киев, который «Пэтриот» пытался отразить. В ходе атаки американская система активно проявила себя в виде радиолокационного излучения. Это позволило нашим военным засечь место расположения его РЛС, и выпустить по этому месту ракету. Скорее всего, поражена должна быть именно радиолокационная станция «Пэтриота», поскольку сами пусковые установки не являются источниками излучения, и засечь их на радарах практически невозможно», — указал военный аналитик.
Разумеется, продолжил эксперт, без РЛС весь американский комплекс работать не может, он является фактически «слепым».
«Понятно, что уничтожить весь комплекс «Пэтриот» целиком невозможно, так как в него входит довольно большое количество машин, которые распределены по значительной площади. Это три-четыре пусковые установки, пункт управления, РЛС, машины техподдержки и т. д. — указал Кашин. — По идее, обнаружение по радиолокационному излучению и последующее уничтожение — классический способ борьбы с подобными установками».
При этом успех наших ВКС в данном случае не подвергается сомнению, поскольку уничтожать элементы украинской ПВО достаточно тяжело, отметил он.
«Обычно украинские системы ПВО работают «из засады», практически никогда не обнаруживая себя раньше времени. Обычно они ждут, когда появится некая «жирная» цель в виде, допустим, российского пилотируемого самолета. И только в последний момент они обычно включают радары и наводят ракеты на цель, — сообщил эксперт. — Однако, с поступлением в ряды ВСУ большого количества западных средств ПВО, украинцы попытались создать сплошной «зонтик», с целью прикрыть все цели в Киеве от нападения с воздуха — причем как от крылатых, так и от баллистических ракет. Видимо, в ВСУ были уверены, что общая мощь размещенных вокруг города систем ПВО сделает их неуязвимыми, но просчитались. В итоге дорогостоящий ЗРК «Пэтриот» и стал жертвой российского удара».
Напомним, по данным американских СМИ, «ЗРК «Пэтриот» понес некоторый ущерб в результате удара России, но, судя по всему, система не была уничтожена полностью». Вашингтон и Киев уже обсудили способ ремонта «Пэтриота», и сейчас якобы «не похоже, что всю систему придется вывозить с Украины». Источники в Пентагоне добавили, что «в ближайшие дни у США будет более четкое понимание масштабов ущерба, и информация может измениться». Ранее Минобороны РФ заявило, что система «Пэтриот» была поражена ракетой «Кинжал». Украина этого не подтверждает и заявляет, что все «Кинжалы», атаковавшие Киев, были «успешно сбиты».