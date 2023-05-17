Военный эксперт Кашин: Российские ВКС смогли уничтожить радиолокационную станцию системы «Пэтриот»

Напомним, по данным американских СМИ, «ЗРК «Пэтриот» понес некоторый ущерб в результате удара России, но, судя по всему, система не была уничтожена полностью». Вашингтон и Киев уже обсудили способ ремонта «Пэтриота», и сейчас якобы «не похоже, что всю систему придется вывозить с Украины». Источники в Пентагоне добавили, что «в ближайшие дни у США будет более четкое понимание масштабов ущерба, и информация может измениться». Ранее Минобороны РФ заявило, что система «Пэтриот» была поражена ракетой «Кинжал». Украина этого не подтверждает и заявляет, что все «Кинжалы», атаковавшие Киев, были «успешно сбиты».