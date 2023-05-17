Психолог Валерия Мухина рассказала о «затаенной неприязни» к русским в украинском обществе

Доктор психологических наук Валерия Мухина поделилась историей, когда лично столкнулась с неприязнью украинских граждан к России. О своем опыте она рассказала телеведущему Борису Корчевникову в эфире программы «Жизнь и судьба».
По словам специалиста, Майдан на Украине стал «продолжением эксперимента», который в далеком 1971 году продемонстрировали в документальном фильме «Я и другие», где Мухина наглядно показала, как с помощью идеи большинства можно управлять обществом.
Во время разговора с ведущим, психолог вспомнила пример из личного опыта. По ее словам, у нее есть много друзей-украинцев, которые «себя контролируют, чтобы не обидеть Мухину» в то время, когда к другим россиянам относятся жестоко.
«...У меня много друзей киевлян. И они меня любят, а москалей не любят. А я – москаль! Они себя держат, контролируют…, говорят, что ко мне это не относится. Я говорю, что нет, относится. Я – москалька, ничего тут не поделаешь. В общем, там есть затаенная неприязнь. А у русских – нет», — отметила Мухина.
Ранее тему пропаганды ненависти к России поднял народный артист РФ, актер Андрей Соколов. По его словам, распространение неприязни к русскому народу началось довольно давно.