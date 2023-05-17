Главный онколог Минздрава РФ Каприн рассказал о темпах импортозамещения медицинской техники в условиях санкций

Каприн отметил, что РАН уже разрабатывает списки необходимой техники, производство которой в России будет развиваться в первую очередь. Он предполагает, что процесс импортозамещения вскоре должен начаться. Дефицита медицинского оборудования в РФ он не ожидает, пишет kp.ru.