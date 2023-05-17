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Главный онколог Минздрава РФ Каприн рассказал о темпах импортозамещения медицинской техники в условиях санкций

Общество
Главный онколог Минздрава РФ Каприн рассказал о темпах импортозамещения медицинской техники в условиях санкций

Российская академия наук в настоящее время разрабатывает список медицинской аппаратуры, которую необходимо развивать в первую очередь. Об этом заявил главный онколог Министерства здравоохранения и академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, большая часть медицинской техники в России — импортная. Несмотря на санкции, вся заказанная аппаратура доставляется, увеличились только сроки доставки.

Каприн отметил, что РАН уже разрабатывает списки необходимой техники, производство которой в России будет развиваться в первую очередь. Он предполагает, что процесс импортозамещения вскоре должен начаться. Дефицита медицинского оборудования в РФ он не ожидает, пишет kp.ru.

«Наши китайские коллеги выпускают очень мощную технику и готовы выйти на рынок. Они уже стучатся к нам в двери», — отметил онколог.

Также Каприн заявил, что в России нет дефицита препаратов для лечения рака. Пропали некоторые торговые наименования, но большая часть импортных лекарств замещена дженериками с тем же составом действующих веществ.

Ранее онколог Юлия Вахабова перечислила пять групп людей с самым высоким риском развития рака.
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