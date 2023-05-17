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Житель Пермского края утонул в реке вместе с автомобилем

Происшествия
Житель Пермского края утонул в реке вместе с автомобилем

Представители компетентных органов Пермского края расследуют обстоятельства трагического инцидента.

По данным ведомства, утром в Березниках произошло серьезное ДТП. Уточняется, что легковушка «Лада Гранта» неожиданно потеряла управление и на полной скорости съехала с автотрассы прямо в речку Зырянка, сообщает vetta.tv.

При этом машина сразу полностью ушла под воду, а находившийся за рулем автомобиля 44-летний мужчина не сумел выбраться из машины и захлебнулся. Сотрудники местной полиции сейчас выясняют обстоятельства и причину трагедии.
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