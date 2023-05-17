Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Во время обстрела Петровского района Донецка погиб местный житель. Об 17 мая сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что граждане попали под удар на остановке по улице Петровского, дом 4. В результате обстрела, по предварительной информации, пострадали четыре человека, один дончанин скончался. В Донецке уточняют последствия украинских атак.
По данным представительства ДНР в СЦКК, по Петровскому району выпустили шесть снарядов калибром 155 мм. Под обстрел 17 мая попали и другие населенные пункты Республики.
Под ударом днями ранее оказался Куйбышевский район Донецка. Украинские военнослужащие направили по нему снаряды из реактивной системы залпового огня.