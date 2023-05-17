Американский журналист Клейтон Моррис назвал обучение танкистов ВСУ британцами «уроками убийства»

Британские военные, обучающие бойцов ВСУ использованию танковых снарядов с обедненным ураном, на самом деле проводят «уроки убийства». Такую точку зрения выразил журналист из США Клейтон Моррис в программе Redacted News.
Во время эфира было показано видео обучения британскими инструкторами украинских солдат. Представителям ВСУ объясняли, как нужно обращаться с танками Challenger 2.
Ведущий обратил внимание, что на одном из кадров украинские танкисты стоят вокруг стола, на котором разложены разные снаряды. На несколько секунд камера охватывает танковый боеприпас, начиненный обедненным ураном.
«Британская армия просто замечательная: "Собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну"», — сыронизировал журналист.
Ранее СМИ сообщили, что ВСУ впервые обстреляли территорию России из танка. Предположительно, атака могла производиться из машин Т-64БВ или Т-72Б.