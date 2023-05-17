Внук зарубил деда топором во Владимирской области

Суд в Юрьев-Польском Владимирской области приговорил мужчину к 9,5 годам тюрьмы за убийство собственного деда. Об этом уведомили в прокуратуре региона.
Как пишет vlad.aif.ru, в начале сентября 2022 года между подсудимым и его 85-летним дедом возникла конфликтная ситуация. Фигурант нанес пенсионеру удар кулаком в лицо, а после схватил топор и убил родственника ударом лезвия в голову, поделились в прокуратуре.
Вину убийца не признал. Он заявил, что причиной внезапной смерти деда является слабое здоровье, а топор в голову старика он всадил после того, как тот перестал подавать признаки жизни.
Однако прокурор легко опроверг версию обвиняемого. В итоге суд назначил злоумышленнику наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в пресс-службе ведомства.