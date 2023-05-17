Внук зарубил деда топором во Владимирской области

Как пишет vlad.aif.ru, в начале сентября 2022 года между подсудимым и его 85-летним дедом возникла конфликтная ситуация. Фигурант нанес пенсионеру удар кулаком в лицо, а после схватил топор и убил родственника ударом лезвия в голову, поделились в прокуратуре.