Координаторы социальной помощи участникам СВО проходят специальную подготовку в Севастополе

Первый поток социальных координаторов для участников спецоперации набрали в Севастополе. Они возьмут на себя пожизненное сопровождение ветеранов и членов их семей.
Координаторы возьмут на себя адаптацию тех, кто прошел воинский путь в зоне СВО, уже в мирной жизни. Будущие кураторы - это волонтеры, социальные работники, члены семей участников боевых действий, сообщает сетевое издание «Вести Севастополь».
Многие участники программы уже знакомы с теми, кого им предстоит курировать. А через три месяца обучения они будут знать все тонкости: куда следует обращаться, чтобы добиться получения статуса ветерана, как получить положенные льготы, отправить подопечного на реабилитацию, какие слова подобрать в личной беседе.
Представителей новой для нашей страны профессии будут обучать на базе Севастопольского государственного университета. Первый поток — 70 человек, севастопольцы и жители Крыма. Вести обучение будут представители департаментов, социальных органов, юристы и психологи.