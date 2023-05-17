Координаторы социальной помощи участникам СВО проходят специальную подготовку в Севастополе

Многие участники программы уже знакомы с теми, кого им предстоит курировать. А через три месяца обучения они будут знать все тонкости: куда следует обращаться, чтобы добиться получения статуса ветерана, как получить положенные льготы, отправить подопечного на реабилитацию, какие слова подобрать в личной беседе.