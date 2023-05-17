Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Тульской области

Автобус Ford Transit и КамАЗ столкнулись на 37-м км дороги Арсеньево — Горбачево в Павловском районе Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
Инцидент произошел утром 17 мая. Пассажирский автобус и КамАЗ врезались друг в друга в Тульской области в 08:20 мск. Известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали и обстоятельства аварии. Состояние пострадавших людей не уточняется.
Ранее водителя автомобиля «Лада» госпитализировали после ДТП со школьным автобусом. На 311-м км трассы Екаьеринбург — Тюмень водитель автобуса при развороте не пропустил «Ладу» и врезался в авто.