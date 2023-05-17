Инспектор ГИБДД в Приамурье оплачивала штрафы нарушителей из своего кармана

Странная ситуация стала достоянием общественности в Амурской области некоторое время назад. Девушка, работавшая инспектором дорожной полиции, оплачивала со своей карты штрафы нарушителей, которые сама же и выписывала.
Такой подход к служебным обязанностям, конечно, нельзя отнести к обычной практике. Поэтому нет ничего странного в том, что старания сотрудницы ГИБДД по имени Оксана были замечены отделом собственной безопасности УМВД по региону, сообщает сетевое издание «Нескучные технологии».
Коллеги инициировали проверку работы ретивого инспектора, по результатам которой стало известно, что Оксана оплатила штрафов на сумму более 15 тысяч рублей с собственной карты. Все штрафы были выписаны ею же и все они оказались фиктивными. Например, один из «нарушителей» ухитрился получить штраф, находясь в камере местного следственного изолятора. Делала она это в стремлении улучшить служебные показатели.
Оксана уволена из органов МВД, не исключено, что в ее отношении будет возбуждено уголовное дело. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс, причем мнения комментаторов радикально отличаются. Одни считают, что виновато начальство, требующее от подчиненных выполнения плана. В результате те в погоне за «палками» идут на служебный подлог. Другие же упрекают Оксану за ее попытку выделиться таким необычным способом.