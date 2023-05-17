Инспектор ГИБДД в Приамурье оплачивала штрафы нарушителей из своего кармана

Коллеги инициировали проверку работы ретивого инспектора, по результатам которой стало известно, что Оксана оплатила штрафов на сумму более 15 тысяч рублей с собственной карты. Все штрафы были выписаны ею же и все они оказались фиктивными. Например, один из «нарушителей» ухитрился получить штраф, находясь в камере местного следственного изолятора. Делала она это в стремлении улучшить служебные показатели.