Полиция Свердловской области задержала взломщика сейфа с 1,2 млн рублей

Сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» раскрыли кражу в особо крупном размере.
По данным ведомства, ночью неизвестный злоумышленник проник в административное здание около Черноисточинского шоссе на Гальянке. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он взломал монтировкой сейф, в котором находилось 1,2 миллиона рублей, сообщает v-tagile.ru.
Полицейским удалось задержать ранее многократно судимого 40-летнего жителя Гальянки, признавшегося в ограблении. При обыске у него были обнаружены около 900 тысяч рублей. Более 300 тысяч рублей он уже успел проиграть в азартных играх. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под стражу.