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Полиция Свердловской области задержала взломщика сейфа с 1,2 млн рублей

Общество
Полиция Свердловской области задержала взломщика сейфа с 1,2 млн рублей

Сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» раскрыли кражу в особо крупном размере.

По данным ведомства, ночью неизвестный злоумышленник проник в административное здание около Черноисточинского шоссе на Гальянке. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он взломал монтировкой сейф, в котором находилось 1,2 миллиона рублей, сообщает v-tagile.ru.

Полицейским удалось задержать ранее многократно судимого 40-летнего жителя Гальянки, признавшегося в ограблении. При обыске у него были обнаружены около 900 тысяч рублей. Более 300 тысяч рублей он уже успел проиграть в азартных играх. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под стражу.
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