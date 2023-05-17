Полиция Свердловской области задержала взломщика сейфа с 1,2 млн рублей

Полицейским удалось задержать ранее многократно судимого 40-летнего жителя Гальянки, признавшегося в ограблении. При обыске у него были обнаружены около 900 тысяч рублей. Более 300 тысяч рублей он уже успел проиграть в азартных играх. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под стражу.