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МИД Финляндии сообщил о заморозке счетов представительств страны в России

Политика
МИД Финляндии сообщил о заморозке счетов представительств страны в России

Москва заморозила банковские счета финских представительств на территории России. Об этом заявили в МИД Финляндии.

При этом Хельсинки приступили к реализации плана по установке металлического забора на границе с Ленинградской областью. Первые секции зеленого ограждения появились на пропускных пунктах в Иматре и Светогорске, передает «Комсомольская правда». Поверх ограждения планируется установить линию из колючей проволоки.

Ранее российские пограничники начали лишать граждан Финляндии визы на посещение государства. Финны обычно посещали российскую территорию с целью «дозаправки» или посещения магазина.
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