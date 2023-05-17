МИД Финляндии сообщил о заморозке счетов представительств страны в России

При этом Хельсинки приступили к реализации плана по установке металлического забора на границе с Ленинградской областью. Первые секции зеленого ограждения появились на пропускных пунктах в Иматре и Светогорске, передает «Комсомольская правда». Поверх ограждения планируется установить линию из колючей проволоки.