Доктор психологических наук Валерия Мухина рассказала, как не поддаваться на манипуляции

Заслуженная деятельница науки России, психолог Валерия Мухина в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым посоветовала россиянам быть «целостными личностями», чтобы избежать манипуляций со стороны общества.
«Надо быть целостной личностью, хорошо себе представлять, кто ты, какая на тебе ответственность, каким ты хочешь быть всегда, и контролировать себя», — подчеркнула Мухина.
По ее словам, человек сам формирует свою внутреннюю позицию, а в дальнейшем продолжает «работать над этим». Доктор наук добавила, что сама прорабатывала эту проблему в себе — она уже на протяжении долгого времени придерживается такой позиции.
Ранее клинический психолог Иван Карнаух перечислил основные способы борьбы с проблемами в одиночку. По словам специалиста, лучше всего разобраться в своих сложностях поможет прогулка на свежем воздухе, передает «ФедералПресс».