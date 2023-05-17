Африканское оружие: какой вклад в историю современной военной техники внес Черный континент

Производство современного вооружения сегодня является одной из важнейших сфер, которая обеспечивает странам не только суверенитет, но и экономические преференции. Однако не все государства могут похвастаться собственными военно-промышленными корпорациями с многолетним стажем работы и продукцией высшего класса.
Африканские государства в силу особенностей экономического развития не имеют крупных предприятий. В подобном случае им на помощь приходят небольшие заводы, а некоторые и вовсе собирают технику в кустарных условиях. Вместе с тем такая продукция может обладать большим преимуществом на фоне военного массмаркета.
О том, какие идеи в сфере ВПК преподнесли миру страны Черного материка южнее Сахары и какие из них до сих пор являются актуальными, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.
Война «Тойот» как двигатель прогресса
Привычные нам пикапы с обвесом в виде крупнокалиберных пулеметов имеют долгую историю развития. Идея поставить вооружение на легкую колесную базу возникла на заре танковой промышленности.
Однако еще в 30-е годы прошлого века многие конструкторские бюро стали постепенно отказываться от броневиков в пользу мощных и дорогих гусеничных машин. Лишь спустя почти 50 лет боевики Фронта национального освобождения Чада вернулись к истокам. Под руководством инструкторов из Израиля, Франции и ЮАР радикалы впервые поставили противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) на внедорожники.
Одним из преимуществ пикапа с пулеметом стала его маневренность в условиях пустынной местности, где разворачивались основные действия времен гражданской войны (1966–1987). Тогда армия Хиссена Хабре применяла против ливийских войск около 400 единиц Toyota Hilux и Land Cruiser.
Использование подвижных боевых точек решило исход сражения в пустыне на территории провинции Борку-Эннеди-Тибести. Внедорожники продемонстрировали не только огневую мощь, но и оказали серьезное моральное воздействие, заставив подразделения Каддафи бежать.
Ливийско-чадский конфликт показал надежность и простоту таких конструкций, которые до сих пор пользуются популярностью у радикалов самого разного толка.
MRAP
Одним из главных новшеств современной войны, пришедших из Африки, является V-образное днище бронированных автомобилей — MRAP (англ. mine resistant ambush protected. — Прим. ФАН). Авторами идеи стали конструкторы из ЮАР.
Преимуществом такого решения является высокая устойчивость к взрыву осколочных мин, При детонации поражающие элементы входили не в плоский лист брони, пробивая его, а в клин, о который они рикошетировали в землю. Таким образом и машина, и экипаж оставались защищенными.
Впервые подобное конструкторское решение применялось в войне за независимость Намибии (1969–1989) и показало сильные стороны. Сегодня V-образное днище можно встретить на автомобилях разных стран, в том числе российских (ВПК-3924 «Медведь») и американских (MRAP Cougar 6×6).
Многие эксперты прогнозируют рост рынка машин с подобной защитой. Тенденция обусловлена изменением стиля ведения боевых действий, где возросла роль минных заграждений.
Танк на колесах
Еще одной особенностью африканского военно-промышленного комплекса (ВПК) является колесная база танков. Подобное конструкторское изобретение до сих пор вызывает множество споров.
Одни эксперты считают, что гусеничная тяга превосходит всевозможные способы передвижения. Другие сходятся во мнении, что нет ничего лучше такого решения для условий саванны.
Колесный танк впервые появился на вооружении ЮАР в самом начале войны за независимость Намибии. Первые образцы Eland 90 показали все недостатки системы защиты экипажа. Зато ходовая не уступала тракам.
В течение нескольких лет южноафриканские конструкторы создавали машину, способную противостоять крупнокалиберным орудиям. В результате появился Eland Rooikat, который не обманул ожидания.
Долгое время танк на колесах оставался перспективным проектом. ЮАР выпустила 240 единиц техники, не считая зенитно-ракетных установок на колесной базе.
Однако в начале 1990-х проект закрылся. Причиной фиаско столь непривычного конструкторского решения стала старая советская техника, которая заполонила рынок вооружения после окончания холодной войны. Многие страны, в том числе и довольно бедные, скупали образцы отечественных разработок, предпочитая южноафриканскому танку проверенные боями и временем машины, сделанные в СССР.
Самолеты по-африкански
В последнее десятилетие некоторые авиастроительные предприятия замахнулись на создание нового типа самолетов. Боевые машины, разработанные южноафриканскими КБ, позиционируют себя как более надежная и дешевая альтернатива.
В сентябре 2022 года на выставке в Претории частная оборонная компания Paramount Aerospace Industries продемонстрировала образцы пилотируемых аппаратов Mwari. Проект стал первым такого рода в ЮАР и сразу получил несколько заказов от анонимных клиентов.
По словам разработчиков, модульная система позволяет ставить на борт шесть различных типов приспособлений. Поэтому самолет может выполнять самые разные задачи — от разведки местности до нанесения точных авиаударов по скоплениям живой силы противника.
Немного статистики
На сегодняшний день африканские государства к югу от Сахары занимают чуть более 1% (примерно 18 млрд долларов США. — Прим. ФАН) в структуре мировых расходов на оборонно-промышленный комплекс. Черный континент, несмотря на большой спрос, пока не представляет собой мощного участника оружейного рынка.
Страны материка предпочитают собственным разработкам закупки из-за рубежа. Такое положение делает практически нереальным развитие национального ВПК.
Однако среди всех африканских республик выделяется ЮАР, которая обладает необходимыми ресурсами для производства средств вооружений. В то же время мировой рынок прочно занят известными концернами и предприятиями, чья продукция не раз демонстрировала практичность.
Несмотря на такое положение дел, континент внес себя в историю оружия, прежде всего тем, что предложил новый подход в решении старых задач.