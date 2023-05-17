Африканское оружие: какой вклад в историю современной военной техники внес Черный континент

Производство современного вооружения сегодня является одной из важнейших сфер, которая обеспечивает странам не только суверенитет, но и экономические преференции. Однако не все государства могут похвастаться собственными военно-промышленными корпорациями с многолетним стажем работы и продукцией высшего класса.