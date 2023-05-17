Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия и США поддерживают контакт только по линиям администраций президентов

Внешнеполитические ведомства России и Соединенных Штатов в настоящее время не контактируют, общение идет только по линиям администраций президентов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, контакты между министрами иностранных дел России и США не осуществляются. Иногда в Москву поступают звонки из Вашингтона с требованием освободить задержанных американцев.
«Посылают один и тот же сигнал: "освободите Пола Уилана", а теперь еще "журналиста" Эвана Гершковича (как они его называют)», — отметил Лавров.
Ранее министр иностранных дел заявил, что взаимодействие регионов России со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно улучшилось. Об этом сообщает RT.