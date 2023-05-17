Пострадавшие при обстрелах белгородские компании могут брать льготные кредиты

Как пишет ИА «Бел.Ру», раньше предприятиям предлагали оформить необходимые документы для получения некоторой суммы на восстановление. Теперь бизнесы имеют право оформить кредиты до трех миллионов рублей до трех лет под 1%, заявил руководитель региона.