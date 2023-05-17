Пострадавшие при обстрелах белгородские компании могут брать льготные кредиты

Новую форму помощи пострадавшим белгородским предприятиям введут в регионе. Руководителям компаний позволят оформить кредиты до 3 млн рублей. Об этом уведомил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как пишет ИА «Бел.Ру», раньше предприятиям предлагали оформить необходимые документы для получения некоторой суммы на восстановление. Теперь бизнесы имеют право оформить кредиты до трех миллионов рублей до трех лет под 1%, заявил руководитель региона.
По словам Гладкова, инициатором данной меры стал глава Минэкономразвития Максим Решетников по поручению президента РФ Владимира Путина. На реализацию инициативы уже выделили 100 млн рублей и несколько десятков компаний успели воспользоваться такой возможностью.
Чтобы взять льготный кредит, следует обратиться в Минэкономразвития Белгородской области или к заместителю главы региона, добавил губернатор.