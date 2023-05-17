Репортаж из «Гнезда»: ЧВК «Вагнер» эвакуирует гражданских из последнего укрепрайона ВСУ в Бахмуте

На протяжении всего периода боевых действий в населенном пункте оставались мирные жители — в основном они укрывались в подвалах домов, опасаясь выйти наружу из-за непрекращающихся обстрелов. Украинские войска не считали нужным обеспечивать их безопасность: они намеренно размещали позиции в домах и рядом с ними, а также наносили удары по зданиям.