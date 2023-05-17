Репортаж из «Гнезда»: ЧВК «Вагнер» эвакуирует гражданских из последнего укрепрайона ВСУ в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают эвакуировать из Бахмута остающихся там мирных жителей. О процессе вывода гражданских они рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей.
Накануне стало известно, что «вагнеровцы» полностью зачистили «Гнездо» — последний укрепрайон ВСУ в Бахмуте. Как сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, для освобождения города осталось взять квартал ниже улицы Юбилейной и небольшой кусок частного сектора.
На протяжении всего периода боевых действий в населенном пункте оставались мирные жители — в основном они укрывались в подвалах домов, опасаясь выйти наружу из-за непрекращающихся обстрелов. Украинские войска не считали нужным обеспечивать их безопасность: они намеренно размещали позиции в домах и рядом с ними, а также наносили удары по зданиям.
Военкор ФАН показал на видео одно из таких мест. По словам укрывавшихся в подвале жителей, на протяжении всей ночи над их головами не смолкала стрельба.
«Вчера вечером, конечно, страху натерпелись. Сверху [ВСУ] по крыше бьют снарядами, ужас», — рассказал один из гражданских.
«Сегодня думаю: “Слава богу, прошла ночь”», — добавила пожилая женщина, находившаяся в том же помещении.
«Вагнеровцам» не удалось сразу вывести людей — украинские военные вновь открыли огонь, несколько прилетов произошло прямо рядом со зданием.
«Сами наблюдаете, что сейчас происходит. Не дают ВСУшные солдаты ни вывести мирных граждан, ни нам пройти. Ну, ничего страшного, это вопрос времени», — поделился боец ЧВК.
По словам «музыканта», украинским военным было выгодно пребывание гражданских в городе — их использовали в качестве живого щита для прикрытия собственных позиций. Поэтому ВСУ не позволяли людям выйти к русским.
«Такое происходит практически во всех случаях. Мирному населению не дают выйти к нам. Если кто-то из мирного населения пытается пройти к нам, на наши территории, их подвергают артобстрелу. <…> Их не обеспечивают ни едой, ни водой, используют в качестве живого щита, потому что знают, что наши ребята их не будут трогать. [ВСУ] ведут в прямом смысле этого слова огонь у них над головой», — подчеркнул боец.
Ранее о сложностях эвакуации гражданских из Бахмута рассказывал военкор Александр Симонов. По его словам, основная проблема заключается в высокой интенсивности огня, который ведут ВСУ — нередко «вагнеровцам» буквально приходится прикрывать людей собой, чтобы вывести в безопасное место.