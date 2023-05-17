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«Прокукарекает, а утро не наступает»: глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявил о беспомощности Макрона

Политика
«Прокукарекает, а утро не наступает»: глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявил о беспомощности Макрона

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров убежден, что французский лидер Эммануэль Макрон чувствует себя вассалом Соединенных Штатов Америки.

Своим мнением эксперт поделился в ходе разговора с корреспондентом телеканала «Царьград». Как отметил министр иностранных дел, «Макрон прокукарекает, а утро не наступает». Политика французского президента напрямую зависит от Белого дома, добавил Лавров.

«Он ощущает себя вассалом Соединенных Штатов — ему от этого неуютно. И за это честь ему и хвала, что ему неуютно. Но ничего с этим поделать он не сможет», — указал глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила об отсутствии суверенитета Европейского союза из-за США.
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