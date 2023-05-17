«Прокукарекает, а утро не наступает»: глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявил о беспомощности Макрона

Своим мнением эксперт поделился в ходе разговора с корреспондентом телеканала «Царьград». Как отметил министр иностранных дел, «Макрон прокукарекает, а утро не наступает». Политика французского президента напрямую зависит от Белого дома, добавил Лавров.