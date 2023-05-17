Президент ЦАР принял участие в открытии солнечной электростанции в Банги

Банги, 17 мая. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в открытии солнечной электростанции в столице страны. Об этом сообщило информационное издание Le Potentiel Centrafricain.
Финансирование объекта осуществлялось Китаем в рамках двухстороннего сотрудничества с африканской республикой. Проект направлен на удовлетворение потребностей населения и экономики государства в электроэнергии.
Журналисты издания отмечают, что благодаря активным действиям президента Туадера и его сотрудничеству с дружественными странами, проблемы энергетического сектора скоро окажутся в прошлом. Это является одной из целей его политического курса, ориентированного на развитие ЦАР.
Ранее премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа проинспектировал строительство новых корпусов Университета Банги. Ввод в эксплуатацию зданий планируется на начало учебного года.