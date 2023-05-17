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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась реакцией ООН на признание Буданова в терактах

Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась реакцией ООН на признание Буданова в терактах

Реакция официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на признание главы ГУР Украины Кирилла Буданова в организации терактов в отношении медийных россиян говорит о его непрофессионализме. Об этом заявила радио Sputnik Мария Захарова.

До этого Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Буданова сказал, что не знает о нем, но ООН выступает против любых терактов. В ответ на это официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что подобная реакция секретариата Организации Объединенных Наций «возмутительна» и ей нет никакого оправдания.

Дипломат отметила, что неспособность Дюжаррика прокомментировать причастность украинской разведки к терактам ставит вопрос о его профпригодности. Также Захарова обвинила официального представителя генсека ООН в ангажированности.

«Этот вопиющий факт непрофессионализма должен стать предметом разбирательства в секретариате ООН», – сказала Захарова.

Ранее глава ГУР Украины попытался оправдаться за резкие заявления. Буданов утверждает, что итоговое интервью является порезанной версией всего им сказанного.
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