Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась реакцией ООН на признание Буданова в терактах

Реакция официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на признание главы ГУР Украины Кирилла Буданова в организации терактов в отношении медийных россиян говорит о его непрофессионализме. Об этом заявила радио Sputnik Мария Захарова.
До этого Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Буданова сказал, что не знает о нем, но ООН выступает против любых терактов. В ответ на это официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что подобная реакция секретариата Организации Объединенных Наций «возмутительна» и ей нет никакого оправдания.
Дипломат отметила, что неспособность Дюжаррика прокомментировать причастность украинской разведки к терактам ставит вопрос о его профпригодности. Также Захарова обвинила официального представителя генсека ООН в ангажированности.
«Этот вопиющий факт непрофессионализма должен стать предметом разбирательства в секретариате ООН», – сказала Захарова.
Ранее глава ГУР Украины попытался оправдаться за резкие заявления. Буданов утверждает, что итоговое интервью является порезанной версией всего им сказанного.