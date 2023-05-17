Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась реакцией ООН на признание Буданова в терактах

До этого Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Буданова сказал, что не знает о нем, но ООН выступает против любых терактов. В ответ на это официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что подобная реакция секретариата Организации Объединенных Наций «возмутительна» и ей нет никакого оправдания.