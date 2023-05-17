МВД России: соучастник убийства военкора Владлена Татарского Юрий Денисов объявлен в уголовный розыск

Соучастник убийства военного корреспондента Владлена Татарского Юрий Денисов✱ объявлен в уголовный розыск. Соответствующая информация следует из базы Министерства иностранных дел России.
Об этом стало известно 17 мая, в среду. В настоящий момент неизвестно, по какой статье ведется розыск.
«Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения — город Снежное, Донецкая область, Украина. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес Дарью Трепову✱ в перечень террористов и экстремистов. Подробностями поделилась «Вечерняя Москва».
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России