СМИ: украинский танк впервые обстрелял территорию России

По данным ресурса, обстрелу подвергся хутор Старый в Белгородской области. Все случилось около 11:00. Согласно предварительной версии, ВСУ вели огонь со стороны Купянского района Харьковской области, который расположен в двух с половиной километрах от границы с РФ.