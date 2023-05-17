СМИ: украинский танк впервые обстрелял территорию России

СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли российскую территорию из танка. Предположительно, атака могла производиться из машин Т-64БВ или Т-72Б, пишет Telegram-канал Shot.
По данным ресурса, обстрелу подвергся хутор Старый в Белгородской области. Все случилось около 11:00. Согласно предварительной версии, ВСУ вели огонь со стороны Купянского района Харьковской области, который расположен в двух с половиной километрах от границы с РФ.
Всего украинской стороной было выпущено 12 танковых снарядов калибра 125 мм. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений в населенном пункте нет.
Ранее стало известно, что в ночь на 17 мая ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области. Украинские военные выпустили 28 снарядов по Новой Каховке, Каховке, Голой Пристани, Алешкам и селу Рыбальче, сообщал RT.