СМИ сообщили об увольнении гендиректора научного центра «Вектор» Рината Максютова из-за утраты доверия

В настоящий момент СМИ не располагает официальными комментариями Роспотребнадзора и самого центра «Вектор» по поводу случившегося. Напомним, что Максютов возглавлял последний с 2003 года. Уволенный с должности главы компании ранее участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Подробности кадровой перестановки уточняются.