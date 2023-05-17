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СМИ сообщили об увольнении гендиректора научного центра «Вектор» Рината Максютова из-за утраты доверия

Общество
СМИ сообщили об увольнении гендиректора научного центра «Вектор» Рината Максютова из-за утраты доверия

Генерального директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили с занимаемой им должности. Причиной кадрового решения стала утрата доверия, пишет «Интерфакс».

В настоящий момент СМИ не располагает официальными комментариями Роспотребнадзора и самого центра «Вектор» по поводу случившегося. Напомним, что Максютов возглавлял последний с 2003 года. Уволенный с должности главы компании ранее участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Подробности кадровой перестановки уточняются.
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