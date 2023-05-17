Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к тюремному сроку по «делу о прослушке»

Бывшего президента Франции Николя Саркози осудили на год по «делу о прослушке». Приговор вынес апелляционный суд Парижа.
Согласно судебному решению, Саркози будет отбывать наказание в тюрьме. Его лишили свободы сроком на год. При этом в декабре прошлого года Национальная финансовая прокуратура просила осудить экс-президента на четыре года.
Напомним, что Саркози был признан виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием. Два года назад он получил тюремный срок по делу о незаконном финансировании его кампании. Это решение он собирался обжаловать.