«Европа осознала опасность»: блогер Манукян о попытках соседей утихомирить Зеленского

Страны Европы наконец поняли, что украинский кризис приносит им только беды и опасность, заявил в интервью корреспонденту ФАН блогер и общественный деятель Вадим Манукян.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что несколько западных государств во главе с Польшей втайне призвали президента Владимира Зеленского завершить конфликт, даже ценой собственной отставки.
«Зеленский не идет на это и начинает терять поддержку соседей», — уверен расследователь.
Комментируя заявление американского журналиста, блогер и общественный деятель Вадим Манукян отметил, что тайные переговоры между Украиной и соседними государствами точно ведутся, так как боевые действия сказываются на жизни рядовых граждан ЕС.
«Европа понимает, что ее полностью обескровливают, что скоро не будет ресурсов, что рецессия не за горами, что следующая зима необязательно будет теплой. А если она будет холодной, то у Запада большие проблемы, у Европы прежде всего. Многие говорят о том, что рвануло на складе в Хмельницком неплохо и начинают уже замерять радиационный фон в Польше, то есть ученые бегают с дозиметром и рассказывают о том, что вроде там прилично поднялся уровень», — уверен собеседник ФАН.
Действительно, в ряде изданий появилась информация о том, что 16 мая станция контроля в Люблине зафиксировала резкий скачок уровня висмута. Его количество в воздухе выросло почти в 7 раз. Изотоп является продуктом распада обедненного урана, который содержится в составе снарядов для танков Challenger 2.
«Ну конечно Польша не хочет стать ядерным отстойником, не хочет быть сметена. Пока все это были игрушки, которые находились рядом, за границей, но Польшу это не касалось, однако если стране грозит ядерная зима или проблемы посерьезней, тогда невольно задумаешься. И другие страны тоже понимают, что до них грязное облако тоже может добраться. Великобритания далеко, она послала оружие, к ней практически это облако не дотянется. Поэтому они все обеспокоились тем, какое ближайшее будущее их ждет. А оно, в общем-то безрадостное», — продолжил Манукян.
Эксперт добавил, что ВКС РФ, безусловно, будут продолжать ликвидировать украинские склады с иностранным вооружением и боеприпасами, так как последние используются для обстрелов территории России.
«Просто Европа наконец поняла всю опасность и ведет переговоры о том, чтобы боевые действия быстрее закончились. А еще проблема в том, что для Зеленского все не закончится отставкой, он прекрасно это понимает. Боевые действия для него завершатся гибелью в любом случае, либо вздернут свои же националисты, либо обычные граждане после разгрома этого режима выйдут на улицу и сметут эту власть. Он даже убежать никуда не сможет, потому что после тех злодеяний, тех массовых убийств, которые совершал киевский режим, ни в одной части света лично у него не будет спокойной жизни. Я думаю, что его найдет любая разведка любой страны и уничтожит только для того, чтобы он молчал», — заключил блогер.
Ранее военные эксперты и физики-ядерщики, выступившие в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» сообщили, что жителям Хмельницкой области Украины нужно бежать из региона.