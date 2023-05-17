«Европа осознала опасность»: блогер Манукян о попытках соседей утихомирить Зеленского

Действительно, в ряде изданий появилась информация о том, что 16 мая станция контроля в Люблине зафиксировала резкий скачок уровня висмута. Его количество в воздухе выросло почти в 7 раз. Изотоп является продуктом распада обедненного урана, который содержится в составе снарядов для танков Challenger 2.