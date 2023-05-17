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Израильские службы задержали 13 подозреваемых в терроризме палестинцев на Западном берегу Иордана

Происшествия
Израильские службы задержали 13 подозреваемых в терроризме палестинцев на Западном берегу Иордана

Израильские военные, сотрудники общей службы безопасности и пограничной полиции задержали на Западном берегу реки Иордан 13 палестинцев, которых заподозрили в террористической деятельности. Об этом 17 мая сообщила газета The Jerusalem Post.

В публикации отмечается, что подозреваемые были задержаны на территориях шести различных палестинских населенных пунктов. В ходе одного из рейдов в городе Тубас дошло до боевого столкновения.

Также стычки произошли возле могилы Иосифа в Наблусе. Там израильские военнослужащие сопровождали группу еврейских паломников к месту поклонения. Известно, что один палестинец был ранен во время конфликта.

Ранее полиция Армении арестовала в Ереване несовершеннолетнего гражданина РФ. Российского подростка на родине обвиняют в терроризме.
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