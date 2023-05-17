Поджог релейного шкафа на перегоне Мельничный Ручей — Ржевка привел к задержке трех пригородных поездов в Ленобласти

Поджог релейного шкафа стал причиной задержек пригородных поездов на Финляндском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Утром 17 мая на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка было зафиксировано возгорание релейного шкафа. В результате поджога произошли задержки в железнодорожном сообщении. От графика на 10 минут отстали поезда № 6905, 6908 и 7220, следующие из населенных пунктов Ленинградской области в Санкт-Петербург.
Представители Октябрьской железной дороги напомнили об уголовной ответственности за подобные правонарушения. Виновные пока не найдены.
Другой случай поджога релейного шкафа произошел в Петербурге в начале мая. В результате диверсии время задержки пригородных поездов достигало 30 минут.