Поджог релейного шкафа на перегоне Мельничный Ручей — Ржевка привел к задержке трех пригородных поездов в Ленобласти

Утром 17 мая на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка было зафиксировано возгорание релейного шкафа. В результате поджога произошли задержки в железнодорожном сообщении. От графика на 10 минут отстали поезда № 6905, 6908 и 7220, следующие из населенных пунктов Ленинградской области в Санкт-Петербург.