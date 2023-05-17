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Промышленный альпинист выжил в результате падения с десятого этажа башни комплекса «Москва-Сити»

Происшествия
Промышленный альпинист выжил в результате падения с десятого этажа башни комплекса «Москва-Сити»

Инцидент произошел 16 мая на 65-этажной башне «Санкт-Петербург» Московского международного делового центра.

По данным Telegram-канала SHOT, 20-летний молодой человек мыл окна на одной из башен делового центра «Москва Сити». В момент, когда промышленный альпинист висел на уровне 10 этажа, страховочный трос порвался и он полетел вниз.

Житель Москвы приземлился на козырек второго этажа башни. В итоге пострадавшего госпитализировали с травмами шеи, головы и ног в больницу им. С.П. Боткина.

Ранее промышленный альпинист упал со здания Останкинской башни в Москве. Специалист занимался чисткой кондиционеров и, вероятно, упал из-за проблем со страховкой.
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