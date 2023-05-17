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Потерпевшим крушение в Калужской области БПЛА может оказаться Ту-141 «Стриж»

Происшествия
Потерпевшим крушение в Калужской области БПЛА может оказаться Ту-141 «Стриж»

Советский беспилотный летательный аппарат Ту-141 «Стриж» мог потерпеть крушение в Калужской области. Дрон был запущен Вооруженными силами Украины.

О падении БПЛА сообщает Telegram-канал Shot. Украинские военнослужащие переделывают Ту-141 в дрон-камикадзе. Из него достают оборудование, которое заменяют самодельным взрывным устройством, поражающими элементами и дополнительным отсеком для топлива. Дальность полета такого аппарата составляет тысячу километров.

Ранее сообщалось об атаке украинского беспилотника на полицейских в Брянской области. Взрывное устройство было сброшено на автомобиль правоохранительных органов, передает «ФедералПресс».
БПЛА Ту-141 «Стриж» калужская область
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