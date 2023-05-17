Потерпевшим крушение в Калужской области БПЛА может оказаться Ту-141 «Стриж»

Советский беспилотный летательный аппарат Ту-141 «Стриж» мог потерпеть крушение в Калужской области. Дрон был запущен Вооруженными силами Украины.
О падении БПЛА сообщает Telegram-канал Shot. Украинские военнослужащие переделывают Ту-141 в дрон-камикадзе. Из него достают оборудование, которое заменяют самодельным взрывным устройством, поражающими элементами и дополнительным отсеком для топлива. Дальность полета такого аппарата составляет тысячу километров.
Ранее сообщалось об атаке украинского беспилотника на полицейских в Брянской области. Взрывное устройство было сброшено на автомобиль правоохранительных органов, передает «ФедералПресс».