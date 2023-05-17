Потерпевшим крушение в Калужской области БПЛА может оказаться Ту-141 «Стриж»

О падении БПЛА сообщает Telegram-канал Shot. Украинские военнослужащие переделывают Ту-141 в дрон-камикадзе. Из него достают оборудование, которое заменяют самодельным взрывным устройством, поражающими элементами и дополнительным отсеком для топлива. Дальность полета такого аппарата составляет тысячу километров.