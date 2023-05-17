Россия вышла на максимальные показатели по экспорту нефти с февраля 2022 года

В денежном выражении доходы от продажи сырья на экспорт в апреле по отношению к предыдущему месяцу выросли на 11% и составили 15 млрд долларов. По прогнозам экспертов Агентства, в мае спрос на нефть в мире вырастет. Потребителям потребуется порядка 102 млн баррелей сырья ежедневно. Наибольший спрос (до 60% мирового) ожидается в Китае.