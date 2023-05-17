Кровельщик погиб в Новой Москве после падения с крыши частного дома на арматуру

Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на АГН «Москва», в частном доме по улице Адмирала Угрюмова в нп. Воскресенское в Новой Москве, выполняя кровельные работы, 51-летний строитель сорвался со второго этажа вниз и упал на арматуру фундамента пристройки. Мужчина получил травмы от которых погиб на месте падения.