Кровельщик погиб в Новой Москве после падения с крыши частного дома на арматуру

Специалист, занимавшийся кровельными работами в частном доме в ТиНАО, погиб в результате падения на арматуру фундамента пристройки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на АГН «Москва», в частном доме по улице Адмирала Угрюмова в нп. Воскресенское в Новой Москве, выполняя кровельные работы, 51-летний строитель сорвался со второго этажа вниз и упал на арматуру фундамента пристройки. Мужчина получил травмы от которых погиб на месте падения.
Выяснение всех подробностей происшествия взяла на контроль прокуратура ТиНАО. После проведения проверки сотрудники прокуратуры вынесут процессуальное решение, поделились в пресс-службе надзорного ведомства.