Глава Белого дома Джо Байден получает неполные разведданные о ходе вооруженного противостояния на украинской территории. Об этом заявил журналист из Соединенных Штатов Америки Сеймур Херш.
Информацией он поделился 17 мая, в среду. Об этом обозреватель написал на своем официальном интернет-портале.
«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», — указал Херш.
Прежде стало известно, что группа стран во главе с Варшавой призывают украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку, тем самым завершив конфликт с Москвой. Подробности передает телеканал «Царьград».