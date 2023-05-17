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Журналист Херш заявил, что президент США Байден получает неполные разведданные о ходе украинского конфликта

Политика
Журналист Херш заявил, что президент США Байден получает неполные разведданные о ходе украинского конфликта

Глава Белого дома Джо Байден получает неполные разведданные о ходе вооруженного противостояния на украинской территории. Об этом заявил журналист из Соединенных Штатов Америки Сеймур Херш.

Информацией он поделился 17 мая, в среду. Об этом обозреватель написал на своем официальном интернет-портале.

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», — указал Херш.

Прежде стало известно, что группа стран во главе с Варшавой призывают украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку, тем самым завершив конфликт с Москвой. Подробности передает телеканал «Царьград».
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