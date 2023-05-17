Президент РФ Владимир Путин: участники СВО сражаются с последователями нацизма на Украине

Такую мысль глава государства высказал во время своего обращения к российским евреям. Речь президента прозвучала в рамках послания ко Дню спасения и освобождения. Лидер страны также отметил, что будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать, к каким разрушительным последствиям может привести «попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии».