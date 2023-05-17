Поразительное равнодушие: Петербург захлестывает несанкционированная торговля, мусор, наркотики

Петербург возвращается в 90-е году прошлого века, когда процветала «свобода торговли» с ее антисанитарией и засильем мусора у станций метрополитена, да и в других местах.
Чем только сейчас не торгуют — и продовольственными, и непродовольственными товарами, но неизменно оставляют ящики, коробки, картон, гнилые овощи и фрукты, прочие отходы торговой жизнедеятельности, явно несанкционированной, а значит противозаконной.
Если раньше полиция хоть как-то гоняла торгашей, то теперь, кажется, махнула рукой.
Что это наплевательское отношение к своим обязанностям или дело в коррупционной составляющей?
Возможно, и то, и другое, вместе взятое. В спальных районах вообще творится полный беспредел. Есть магазинчики, торгующие алкоголем все ночь напролет, причем не из-под полы, а прямо выставив бутылки на полки. Как будто живут по своим собственным законам в другом городе или даже государстве.
Мало того, в Северной столице, судя по граффити на стенах домов, асфальте, прочих местах остро стоит проблема и наркомании.
Депутаты Законодательного Собрания вроде бы собирались приравнять такое художество к пропаганде наркотиков, чтобы давать за это реальные сроки. Но надписи появляются с неизменной регулярностью и, хотя преступники, по сути, сами раскрываются, никто, видимо, их не ищет.
Вот так прямо на глазах Петербург деградирует, превращается в депрессивный город с целым клубком социальных проблем. Причем все это резко стало проявляться последние пять лет. При прежних городских властях было заметно какое-то развитие, решение проблем, забота о горожанах.
Ранее читатель ФАН поделился с редакцией наболевшим, а именно распространением в городе алкоголизма.