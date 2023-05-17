Поразительное равнодушие: Петербург захлестывает несанкционированная торговля, мусор, наркотики

Возможно, и то, и другое, вместе взятое. В спальных районах вообще творится полный беспредел. Есть магазинчики, торгующие алкоголем все ночь напролет, причем не из-под полы, а прямо выставив бутылки на полки. Как будто живут по своим собственным законам в другом городе или даже государстве.