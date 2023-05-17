Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что ФБР стало «личной полицией» президента США Джо Байдена

Федеральное бюро расследований стало «личной полицией» президента США Джо Байдена. Такое мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Член палаты представителей планирует добиться увольнения директора правоохранительного органа Кристофера Рэя, а также отставки прокурора округа Колумбия Мэтью Грейвса, сообщает The Hill. Грин обвинила Рэя в том, что он сделал из ФБР «личную полицию» Байдена.
Конгрессвумен подчеркнула, что Бюро использовало методы запугивания и преследования в отношении американцев, которых воспринимали как противников президента. В качестве доказательств она привела несколько примеров действий сотрудников федеральной правоохранительной структуры. Грин считает недопустимым осуществление власти в угоду определенному классу.
До этого конгрессвумен обвинила власти США в отмывании денег с помощью предоставления поддержки другим странам. Грин отметила, что средства идут именно странам-участникам военного конфликта, передает «Вечерняя Москва».