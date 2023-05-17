Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что ФБР стало «личной полицией» президента США Джо Байдена

Конгрессвумен подчеркнула, что Бюро использовало методы запугивания и преследования в отношении американцев, которых воспринимали как противников президента. В качестве доказательств она привела несколько примеров действий сотрудников федеральной правоохранительной структуры. Грин считает недопустимым осуществление власти в угоду определенному классу.