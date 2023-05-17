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Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что его слова в интервью об убийствах россиян подверглись монтажу

Политика
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что его слова в интервью об убийствах россиян подверглись монтажу

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за резкие заявления в интервью.

Буданов утверждает, что итоговое интервью является порезанной версией всего им сказанного. По его мнению, все главные мысли были вырезаны, так как он имел в виду россиян, которые относятся к военным преступникам. Об этом он рассказал YouTube-каналу «Исландия».

Отмечается, что после этого суд Москвы заочно выдал разрешение на арест Буданова за организацию терактов в России. Также ему предъявлено обвинение за незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.

Ранее украинский военачальник признался в том, что Киев причастен к терактам в отношении ряда медийных лиц на территории РФ.
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