Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что его слова в интервью об убийствах россиян подверглись монтажу

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за резкие заявления в интервью.
Буданов утверждает, что итоговое интервью является порезанной версией всего им сказанного. По его мнению, все главные мысли были вырезаны, так как он имел в виду россиян, которые относятся к военным преступникам. Об этом он рассказал YouTube-каналу «Исландия».
Отмечается, что после этого суд Москвы заочно выдал разрешение на арест Буданова за организацию терактов в России. Также ему предъявлено обвинение за незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.
Ранее украинский военачальник признался в том, что Киев причастен к терактам в отношении ряда медийных лиц на территории РФ.