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ФСБ задержала 165 подпольных торговцев оружием в 44 регионах России

Происшествия
ФСБ задержала 165 подпольных торговцев оружием в 44 регионах России

Федеральная служба безопасности задержала 165 подпольных оружейников. Преступники изготавливали и продавали оружие в 44 регионах России.

У злоумышленников сотрудники ФСБ изъяли почти 400 единиц оружия. Среди них были пистолеты, огнеметы, противотанковые комплексы и другие виды вооружений, сообщает «Звезда» в своем Telegram-канале.

Ранее ФСБ предложила дать силовым структурам разрешение на проведение обысков без судебного решения в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также инициатива подразумевает такое разрешение в случае наличия информации об угрозе госбезопасности.
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