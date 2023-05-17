ФСБ задержала 165 подпольных торговцев оружием в 44 регионах России

Федеральная служба безопасности задержала 165 подпольных оружейников. Преступники изготавливали и продавали оружие в 44 регионах России.
У злоумышленников сотрудники ФСБ изъяли почти 400 единиц оружия. Среди них были пистолеты, огнеметы, противотанковые комплексы и другие виды вооружений, сообщает «Звезда» в своем Telegram-канале.
Ранее ФСБ предложила дать силовым структурам разрешение на проведение обысков без судебного решения в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также инициатива подразумевает такое разрешение в случае наличия информации об угрозе госбезопасности.