ФСБ задержала 165 подпольных торговцев оружием в 44 регионах России

Ранее ФСБ предложила дать силовым структурам разрешение на проведение обысков без судебного решения в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также инициатива подразумевает такое разрешение в случае наличия информации об угрозе госбезопасности.