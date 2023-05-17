Баскетбол. Казанский УНИКС впервые в своей истории выиграл Единую лигу ВТБ

Пятый матч финальной серии текущего сезона Единой лиги ВТБ между УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» мог стать заключительным во всем баскетбольном российском сезоне. Команда Велимира Перасовича привезла из Краснодара две победы и смогла все закончить на домашнем паркете в Казани. УНИКС одержал итоговую победу со счетом 98:89 (4:1 в серии).