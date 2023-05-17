Московский суд заочно арестовал продюсера Александра Роднянского по делу о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского продюсера Алекснадра Роднянского* (признан иностранным агентом на территории РФ) по обвинению о фейках о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.
Также за распространение заведомо ложной информации об ВС РФ был заочно арестован режиссер Иван Вырыпаев. Кроме того, он был объявлен МВД России в розыск по уголовной статье.
Ранее российский Фонд Кино заявлял о намерении отсудить у фирмы «Нон-стоп продакшен», учредителем которой до 2 августа 2022 года был Александр Роднянский*, более 50,5 миллиона рублей.