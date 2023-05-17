Начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни арестовали по делу о взяточничестве

В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве был задержан начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни. Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, он обвиняется в получении взятки в размере 1,1 миллиона рублей.
По данным следствия, передача денежных средств произошла вечером 14 мая. Сотрудник таможни, находясь в своей машине рядом с нежилой постройкой на улице Набережной, получил взятку от генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Подразумевалось, что начальник в дальнейшем будет способствовать в беспрепятственном проезде грузовых автомобилей компании через таможню.
Действия преступного характера выявили сотрудники УФСБ РФ по Брянской области вместе с отделом противодействия коррупции региональной таможни. В настоящий момент обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее уголовное дело о получении незаконного вознаграждения в размере 3,5 миллионов рублей было возбуждено в отношении депутата Законодательного собрания Приморья Анны Алеко. Как передает «Ридус», Ленинский суд Владивостока отправил ее в СИЗО на один месяц и 29 дней.