Начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни арестовали по делу о взяточничестве

По данным следствия, передача денежных средств произошла вечером 14 мая. Сотрудник таможни, находясь в своей машине рядом с нежилой постройкой на улице Набережной, получил взятку от генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Подразумевалось, что начальник в дальнейшем будет способствовать в беспрепятственном проезде грузовых автомобилей компании через таможню.