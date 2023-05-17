СМИ сообщили о задержании поджигателя здания отдела полиции в Ульяновске

Поджигатель заявил, что был недоволен работой правоохранителей. Выяснилось, что полиция начала в отношении него проверку — стражи порядка пытались выяснить причину его ссор с бывшей сожительницей, от которой у него есть несовершеннолетний сын. Поджог мужчина объяснил личной неприязнью к участковым.