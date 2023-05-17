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СМИ сообщили о задержании поджигателя здания отдела полиции в Ульяновске

Происшествия
СМИ сообщили о задержании поджигателя здания отдела полиции в Ульяновске

В Ульяновске задержали мужчину, который ранее поджег отдел местной полиции. Об этом сообщает «Shot».

По данным Telegram-канала, 16 мая 55-летний безработный гражданин облил горючей жидкостью окна и вход участкового пункта полиции № 4 на улице Пушкарева. После этого он поджег здание и скрылся с места происшествия. Пожар вскоре удалось потушить. Из-за действий диверсанта никто не пострадал. Вычислить подозреваемого удалось почти сразу.

Поджигатель заявил, что был недоволен работой правоохранителей. Выяснилось, что полиция начала в отношении него проверку — стражи порядка пытались выяснить причину его ссор с бывшей сожительницей, от которой у него есть несовершеннолетний сын. Поджог мужчина объяснил личной неприязнью к участковым.

До этого задержанного неоднократно судили за вымогательство, кражу, похищение документов, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и ряд других статей. Сейчас в отношении него возбудили дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет заключения.

Ранее стало известно о том, что в Омской области будет рассмотрено уголовное дело в отношении уже судимого местного жителя. Мужчину подозревают в поджоге двух тракторов.
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