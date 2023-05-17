Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу 17-19 мая

Ранее стало известно, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус намерен совершить визит в Россию в начале июля. Известно, что политик примет участие в совете глав правительств Евразийского экономического союза в Сочи и посетит ПМЭФ в Санкт-Петербурге.