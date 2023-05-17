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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу 17-19 мая

Политика
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу 17-19 мая

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки встретится с министром внешней торговли Кубы Рикардо Кабриасом и президентом страны Мигелем Диас-Канелем, следует из сообщения аппарата Чернышенко.

В течение рабочего визита будет проведено 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии. Помимо этого, вице-премьер России и министр внешней торговли Кубы поучаствуют в пленарном собрании по вопросам развития бизнеса.

Отмечается, что важным этапом данного визита станет встреча Чернышенко с президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Запланировано подписание двусторонних соглашений, касающихся торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства и строительства между Россией и Кубой.

Ранее стало известно, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус намерен совершить визит в Россию в начале июля. Известно, что политик примет участие в совете глав правительств Евразийского экономического союза в Сочи и посетит ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
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