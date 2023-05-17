Неизвестный мужчина в черной куртке совершил развратные действия в отношении 17-летней пассажирки метро Петербурга

Неизвестный мужчина в черном приставал в несовершеннолетней девушке в метрополитене Петербурга. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Об инциденте сообщила сама 17-летняя пострадавшая. Девушка 16 мая обратилась в 76 отдел полиции и заявила, что утром того же дня в электропоезде метро на станции «Площадь Александра Невского» неизвестный совершил в ее отношении развратные действия.
По описанию пострадавшей, мужчине около 25-30 лет, он был одет в черную джинсовую куртку с коричневым воротником и темные штаны. Сотрудники полиции составили ориентировку на нарушителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мигрант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки в Колпинском районе Петербурга. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.