Неизвестный мужчина в черной куртке совершил развратные действия в отношении 17-летней пассажирки метро Петербурга

Об инциденте сообщила сама 17-летняя пострадавшая. Девушка 16 мая обратилась в 76 отдел полиции и заявила, что утром того же дня в электропоезде метро на станции «Площадь Александра Невского» неизвестный совершил в ее отношении развратные действия.